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Политнавигатор

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МИД Британии опасается «вылазок Путина»

МИД Британии опасается «вылазок Путина»

Даже если по Украине будет заключено соглашение, страны НАТО должны воспринимать Россию как угрозу. Об этом на слушаниях в парламенте заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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