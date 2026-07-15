МИД Британии опасается «вылазок Путина»

Даже если по Украине будет заключено соглашение, страны НАТО должны воспринимать Россию как угрозу. Об этом на слушаниях в парламенте заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии