Праздник непослушания: Высоцкая с мужем нарушили дресс-код премии «Ника»

Супруги удивили своим видом гостей торжественного мероприятия. Юлия Высоцкая Komsomolskaya Pravda/Global Look Press38-я церемония вручения премии «Ника» в театре «Маска» собрала множество звездных гостей.
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