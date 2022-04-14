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  • Мария
    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Начинается голосование по выбору объектов благоустройства

Жители Карелии сами могут выбрать объект или территорию, нуждающиеся в преображении Завтра, 15 апреля, на специализированной электронной площадке стартует онлайн-голосование по выбору общественных территорий и дизайн-проектов благоустройства.

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