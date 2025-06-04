Петербурженка представит Северо-Запад РФ на конкурсе красоты в Китае

«Супермодель Вселенной» стартует 10 ноября Петербурженка Луиза Панфилова представит Северо-Запад РФ и страны Балтии в финале конкурса красоты «Супермодель Вселенной» («Supermodel of theUniverse 2025»), который состоится в китайском Шэньчжэне 15 ноября.
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