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Царьград

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"Людям об этом не говорят": Украинцам предрекли гуманитарную катастрофу без еды и топлива. Драпатый провоцирует ядерный удар

"Людям об этом не говорят": Украинцам предрекли гуманитарную катастрофу без еды и топлива. Драпатый провоцирует ядерный удар

Зачем противник бьёт по складам Wildberries? Новый главком не оставляет русским выбора. Страну ждёт продовольственный кризис.

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