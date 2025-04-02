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Царьград

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Москва и Киев обменяются 3 тысячами посылок для военнопленных в апреле

Москва и Киев обменяются 3 тысячами посылок для военнопленных в апреле

Омбудсмен Татьяна Москалькова объявила о предстоящем обмене посылками для военнопленных между Москвой и Киевом в апреле.

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