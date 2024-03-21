Овечкин делит с Торнтоном 13-е место по очкам в НХЛ

21 марта российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто Мэйпл Лифс", но его команда уступила со счетом 3:7.
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