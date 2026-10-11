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Задержки и отмены рейсов 11 октября 2026: что происходит в аэропортах

11 октября российские аэропорты вновь столкнулись со сбоями в расписании. Читать далее.

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