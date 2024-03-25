«Остались считанные месяцы»: перспектива завершения спецоперации в обозримом будущем

Natalija Osminina

Естественно, война закончится к осени. Но никакой капитуляции Украины не будет. Некому её будет принимать с украинской стороны. Вместо Зеленского Лондон поставит Залужного, назначив его гетманом со всеми вытекающими обязанностями Чистильщика Украины от следов англосаксиков, путем организации Гражданской войны, гетманщины и махновщины. СВО предстоит столкнуться с НАТО (с его подразделениями Иностранного легиона) - произойдет Карибский кризис №2, правда, на территории Украины или Европы (как свезет европейцам). А Боррель просто в курсе, как и Гутерриш, точную дату уничтожения Бреттон-Вудской системы, начала гражданской войны в США и распада ЕС.