Успех России – травма для Европы Американцев форменно решили взять на слабо. Неожиданно республиканцы со своим электоратом оказались виноватыми в падении Авдеевки и тактическом отступлении ВСУ на запад.
«Остались считанные месяцы»: перспектива завершения спецоперации в обозримом будущем
Комментарии
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Natalija Osminina
Естественно, война закончится к осени. Но никакой капитуляции Украины не будет. Некому её будет принимать с украинской стороны. Вместо Зеленского Лондон поставит Залужного, назначив его гетманом со всеми вытекающими обязанностями Чистильщика Украины от следов англосаксиков, путем организации Гражданской войны, гетманщины и махновщины. СВО предстоит столкнуться с НАТО (с его подразделениями Иностранного легиона) - произойдет Карибский кризис №2, правда, на территории Украины или Европы (как свезет европейцам). А Боррель просто в курсе, как и Гутерриш, точную дату уничтожения Бреттон-Вудской системы, начала гражданской войны в США и распада ЕС.
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2 час.
CM
C Major
свежо предание,да верится с трудом\с таким подходом растянется до нового Хасавюрта,а потом опять заново
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1 час.
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