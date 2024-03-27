Объем мозга современного человека растет, и это, возможно, защищает нас от болезни Альцгеймера

В американском медицинском журнале JAMA Neurology появилось весьма любопытное исследование, проведенное американскими же учеными на данных масштабного Framingham Heart Study, длящегося аж три четверти века (правда, в новом исследовании данные только последней четверти).
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