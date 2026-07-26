Сила в правде
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Сила в правде

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Почему выпускники автошкол не готовы к реальным дорогам?

Почему выпускники автошкол не готовы к реальным дорогам?

Получение водительского удостоверения — радостный и долгожданный момент. Однако эйфория часто сменяется паникой, как только новоиспеченный водитель впервые выезжает на оживленный проспект без инструктора на соседнем кресле.

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