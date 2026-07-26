Почему выпускники автошкол не готовы к реальным дорогам?

Получение водительского удостоверения — радостный и долгожданный момент. Однако эйфория часто сменяется паникой, как только новоиспеченный водитель впервые выезжает на оживленный проспект без инструктора на соседнем кресле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии