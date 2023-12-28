Звезду бондианы вызвали в суд после прогулки в Йеллоустонском национальном парке

В США актера Пирса Броснана, наиболее известный по роли Джеймса Бонда в четырех фильмах про агента «007», вызван в окружной суд штата Вайоминг за прогулку по термальным зонам Йеллоустонского национального парка.
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