150 лет тому назад, 4 (16) ноября 1874 года родился русский адмирал и учёный-океанограф Александр Васильевич Колчак.
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