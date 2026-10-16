Каждый год приносит не только победы и новые имена, но и горечь расставаний. Спортивный мир устроен так, что слава и признание не дают immunity от главного жизненного закона — всё рано или поздно заканчивается.
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