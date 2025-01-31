Google запустила ИИ-функцию Ask for Me для звонков в автомастерские и маникюрные са...

Google запустила ИИ-функцию Ask for Me для звонков в автомастерские и маникюрные салоны вместо пользователяGoogle тестирует новый ИИ-инструмент, который обзванивает компании от имени пользователей, чтобы выяснить интересующие их вопросы и записать на встречу.
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