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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Google запустила ИИ-функцию Ask for Me для звонков в автомастерские и маникюрные са...

Google запустила ИИ-функцию Ask for Me для звонков в автомастерские и маникюрные са...

Google запустила ИИ-функцию Ask for Me для звонков в автомастерские и маникюрные салоны вместо пользователяGoogle тестирует новый ИИ-инструмент, который обзванивает компании от имени пользователей, чтобы выяснить интересующие их вопросы и записать на встречу.

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