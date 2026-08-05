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Ивановские новости

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В Иванове оштрафовали четыре точки незаконной торговли

В Иванове оштрафовали четыре точки незаконной торговли

В Иванове продолжаются проверки уличной торговли. За один недавний рейд составили четыре протокола. Штрафуют не бабушек с огурцами, а тех, кто ставит лотки и торгует текстилем или едой без кассы и документов на товар – перекупщиков.

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