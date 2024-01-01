2023 год назван одним из самых теплых в Москве

Синоптики назвали прошедший 2023 год одним из самых теплых в Москве за последние 144 года. Согласно информации главного специалиста московского Метеобюро Татьяны Поздняковой, средняя годовая температура воздуха превысила норму на 0,9 градуса, пишет РИА Новости.