Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В облцентре состоялся чемпионат по оказанию первой помощи среди школьников

В облцентре состоялся чемпионат по оказанию первой помощи среди школьников

17 апреля в рамках празднования дня рождения Всероссийской общественной молодёжной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей» на базе  Смоленской академии профессионального образования прошёл первый чемпионат по оказанию первой помощи среди школьных спасательных отрядов Смоленской области.

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