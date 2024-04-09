Названа любимая кухня россиян

Аналитики OneTwoTrip провели опрос среди клиентов и назвали самую любимую еду у россиян. Так, специалисты выяснили, что больше всего голосов набрала грузинская кухня: Ее предпочитают 23,2 процента путешественников, принявших участие в опросе.
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