Учеба или хиджаб: мигрантку поставили перед выбором в нефтяном колледже. Справедливо?

Александр Пятнистый Хиджаь-плаьок, и на Русм до 17 года женщины зодили в платках. Другое дело - никаб- пересмотрите "Белое солнце пустыни" м первым скажете, что этой срани не должно быть в ПРоссмм. А для начла посадить всякиз хуснуллиных, файзулинных и прочиз затулиныз, "топящих" за черножопых, а с оставшимися- строго

Violetta Strizhakova Монахиням православным приготовиться ))) Люди, не поддавайтесь на провокации межнациональной розни. Даже православные священники говорят, что хиджаб - это платок.