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Учеба или хиджаб: мигрантку поставили перед выбором в нефтяном колледже. Справедливо?

Учеба или хиджаб: мигрантку поставили перед выбором в нефтяном колледже. Справедливо?

Русский компас Фото: Barbara Castello/Globallookpress. Чужеземцы снова возмущены "русскими правилами" и грозят учебному заведению судом.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
Хиджаь-плаьок, и на Русм до 17 года женщины зодили в платках. Другое дело - никаб- пересмотрите &quot;Белое солнце пустыни&quot; м первым скажете, что этой срани не должно быть в ПРоссмм. А для начла посадить всякиз хуснуллиных, файзулинных и прочиз затулиныз, &quot;топящих&quot; за черножопых, а с оставшимися- строго
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8 час.
Violetta Strizhakova
Монахиням православным приготовиться ))) Люди, не поддавайтесь на провокации межнациональной розни. Даже православные священники говорят, что хиджаб - это платок.
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1 час.
ALEKSANDR LIS
носите что хотите-но уши студенток должны быть открыты и быть на виду-дабы не ставить преподавателей в не ловкое положение- имеются ли наушники у студентки или нет-то же и со школьницами- средства массовой радиологии и технических средств во время учебного процесса запрещены !
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1 час.
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