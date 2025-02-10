Русский компас Фото: Barbara Castello/Globallookpress. Чужеземцы снова возмущены "русскими правилами" и грозят учебному заведению судом.
Учеба или хиджаб: мигрантку поставили перед выбором в нефтяном колледже. Справедливо?
Комментарии
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Александр Пятнистый
Хиджаь-плаьок, и на Русм до 17 года женщины зодили в платках. Другое дело - никаб- пересмотрите "Белое солнце пустыни" м первым скажете, что этой срани не должно быть в ПРоссмм. А для начла посадить всякиз хуснуллиных, файзулинных и прочиз затулиныз, "топящих" за черножопых, а с оставшимися- строго
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8 час.
Violetta Strizhakova
Монахиням православным приготовиться ))) Люди, не поддавайтесь на провокации межнациональной розни. Даже православные священники говорят, что хиджаб - это платок.
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1 час.
ALEKSANDR LIS
носите что хотите-но уши студенток должны быть открыты и быть на виду-дабы не ставить преподавателей в не ловкое положение- имеются ли наушники у студентки или нет-то же и со школьницами- средства массовой радиологии и технических средств во время учебного процесса запрещены !
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1 час.
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