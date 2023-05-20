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Почему подставлять для загара голую грудь плохая идея?

Почему подставлять для загара голую грудь плохая идея?

Как известно, неумеренное нахождение под ультрафиолетовыми лучами — плохо для здоровья, так как это благоприятствует, между прочим, раку кожи и старению кожи.

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