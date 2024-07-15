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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • саша дмитренко
    сталин  тебя  за  такие  слова  в  лагере  сгноил))))"Назвали нас голо...
  • Игорь Костоглод
    Ребята. не надо позориться...Какая стрельба из пневматики? Из водяных пистолетов ещё не стреляли? Вот будет ужас ужас...Перестрелка такси...
  • алекс кузь
    Неприязнь нарастает. Этническая неприязнь не подвластна деньгам и политике.Перестрелка такси...

Перестрелка таксистов в Петербурге: Худшие прогнозы сбываются - мигранты в камуфляже вышли с оружием на улицы

Перестрелка таксистов в Петербурге: Худшие прогнозы сбываются - мигранты в камуфляже вышли с оружием на улицы

Перестрелка таксистов в Петербурге раскрыла главное: худшие прогнозы относительно бесконтрольного завоза "гостей" из стран ближнего зарубежья сбываются - мигранты в камуфляже вышли с оружием на улицы.

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Комментарии
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сергей тим
Гнать всех чернож.......х... метлой из России. Пока Беглов лояльничает с ними.. , все будет продолжаться и становиться только хуже... Скоро народ будет бояться на улицу выходить...
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43 мин.
алекс кузь
Неприязнь нарастает. Этническая неприязнь не подвластна деньгам и политике.
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39 мин.
Игорь Костоглод
Ребята. не надо позориться...Какая стрельба из пневматики? Из водяных пистолетов ещё не стреляли? Вот будет ужас ужасный...в заголовке на фото люди с автоматами, а прочитаешь-пневматика...плюнуть в рожу автору хочется.
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26 мин.

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