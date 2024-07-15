Перестрелка таксистов в Петербурге: Худшие прогнозы сбываются - мигранты в камуфляже вышли с оружием на улицы

Перестрелка таксистов в Петербурге раскрыла главное: худшие прогнозы относительно бесконтрольного завоза "гостей" из стран ближнего зарубежья сбываются - мигранты в камуфляже вышли с оружием на улицы.
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