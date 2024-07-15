Перестрелка таксистов в Петербурге: Худшие прогнозы сбываются - мигранты в камуфляже вышли с оружием на улицы

Гнать всех чернож.......х... метлой из России. Пока Беглов лояльничает с ними.. , все будет продолжаться и становиться только хуже... Скоро народ будет бояться на улицу выходить...

Игорь Костоглод

Ребята. не надо позориться...Какая стрельба из пневматики? Из водяных пистолетов ещё не стреляли? Вот будет ужас ужасный...в заголовке на фото люди с автоматами, а прочитаешь-пневматика...плюнуть в рожу автору хочется.