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Политика как она есть

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Science: планеты класс «суперземля» оказались широко распространены в космосе

Science: планеты класс «суперземля» оказались широко распространены в космосе

Международная команда ученых из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в США совершила неожиданное открытие — планету, в два раза превосходящую Землю по размеру, но вращающуюся на расстоянии, превышающем дистанцию от Солнца до Сатурна (более 1,35 млрд км).

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