Science: планеты класс «суперземля» оказались широко распространены в космосе

Международная команда ученых из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в США совершила неожиданное открытие — планету, в два раза превосходящую Землю по размеру, но вращающуюся на расстоянии, превышающем дистанцию от Солнца до Сатурна (более 1,35 млрд км).