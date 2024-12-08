В Дзержинске школьницы дважды впечатали учительницу лицом в торт и потребовали отпустить их с уроков

Драть их нужно, как сидоровых коз, а не пальчиком грозить и разговоры разговаривать. Похрен им на все это...

Владимир Алтайцев

Строгий не значит несправедливый. Учитель и должен быть строгим, ап не панибратски общаться с учениками, иначе они на шею сядут. Тут вина и общества, и властей, опустивших всю систему образования ниже плинтуса. Потому ми давно уже нет конкурса в педвузы - не хотят идти в школу работать за мизерную зарплату с колоссальной психической нагрузкой. Дефицит педагогов в школе достиг ужасающих размеров. Читал, что учитель ГЕОГРАФИИ вынужден проводить уроки ХИМИИ и ФИЗКУЛЬТУРЫ. Это каково?