Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Дзержинске школьницы дважды впечатали учительницу лицом в торт и потребовали отпустить их с уроков

В Дзержинске школьницы дважды впечатали учительницу лицом в торт и потребовали отпустить их с уроков

Avia.pro - СМИ Когда кажется, что в школах уже ничего не может удивить, зумеры из Дзержинска доказывают обратное.

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Комментарии
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Евгений
Драть их нужно, как сидоровых коз, а не пальчиком грозить и разговоры разговаривать. Похрен им на все это...
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10 час.
Владимир Алтайцев
Этих  сукк  надо сажать  в тюрьму, поганок  наглых.Малолетние сволочи  поганые.
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1 час.
Владимир Алтайцев
Строгий  не  значит несправедливый. Учитель и  должен  быть строгим, ап  не  панибратски общаться  с учениками, иначе  они на шею сядут. Тут  вина  и общества, и властей, опустивших  всю систему  образования  ниже  плинтуса. Потому ми давно уже нет конкурса в педвузы - не  хотят идти в  школу работать за мизерную зарплату  с колоссальной  психической  нагрузкой. Дефицит педагогов  в школе достиг ужасающих размеров. Читал, что  учитель ГЕОГРАФИИ вынужден  проводить уроки ХИМИИ и ФИЗКУЛЬТУРЫ. Это каково?
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1 час.

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