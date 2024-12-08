Avia.pro - СМИ Когда кажется, что в школах уже ничего не может удивить, зумеры из Дзержинска доказывают обратное.
В Дзержинске школьницы дважды впечатали учительницу лицом в торт и потребовали отпустить их с уроков
Комментарии
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Евгений
Драть их нужно, как сидоровых коз, а не пальчиком грозить и разговоры разговаривать. Похрен им на все это...
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10 час.
Владимир Алтайцев
Этих сукк надо сажать в тюрьму, поганок наглых.Малолетние сволочи поганые.
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1 час.
Владимир Алтайцев
Строгий не значит несправедливый. Учитель и должен быть строгим, ап не панибратски общаться с учениками, иначе они на шею сядут. Тут вина и общества, и властей, опустивших всю систему образования ниже плинтуса. Потому ми давно уже нет конкурса в педвузы - не хотят идти в школу работать за мизерную зарплату с колоссальной психической нагрузкой. Дефицит педагогов в школе достиг ужасающих размеров. Читал, что учитель ГЕОГРАФИИ вынужден проводить уроки ХИМИИ и ФИЗКУЛЬТУРЫ. Это каково?
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1 час.
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