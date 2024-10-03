Маск поддержал идею Орбана отправить нелегальных мигрантов в центр Брюсселя

Global Look Press/Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал хорошей идею премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отправить нелегальных мигрантов в центр Брюсселя.
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