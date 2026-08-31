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Царьград

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«Туалетный коллапс» на Эвересте: как моча альпинистов ускоряет таяние ледника

«Туалетный коллапс» на Эвересте: как моча альпинистов ускоряет таяние ледника

Исследование показало, что моча туристов ускоряет таяние снега на Эвересте.Глобальное потепление остаётся главной причиной таяния ледников, однако на Эвересте к нему добавляется локальный фактор — деятельность тысяч альпинистов, ежегодно собирающихся в базовом лагере.

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