«Туалетный коллапс» на Эвересте: как моча альпинистов ускоряет таяние ледника

Исследование показало, что моча туристов ускоряет таяние снега на Эвересте.Глобальное потепление остаётся главной причиной таяния ледников, однако на Эвересте к нему добавляется локальный фактор — деятельность тысяч альпинистов, ежегодно собирающихся в базовом лагере.