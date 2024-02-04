Politika: Зеленский хочет обвинить Залужного в крушении Ил-76 под Белгородом

ТАСС//ZUMA Украинский президент Владимир Зеленский хочет переложить на главкома ВСУ Валерия Залужного вину в ракетном ударе по самолету Ил-76 в Белгородской области, на борту которого находились украинские военнопленные.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии