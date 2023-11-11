Центральный матч всего чемпионата и Карпин против «Спартака». Впереди последний тур первого круга

Лена Мисько ⚽️ Высокий прессинг, заточенность на короткие розыгрыши, худшая (?) оборона лиги — статистический портрет «Ростова» В воскресенье Гильермо Абаскаль в третий раз попытается обыграть «Ростов» — один из двух клубов РПЛ, которые испанец пока что не побеждал (еще один — «Ахмат»). В этом материале попробуем сделать несколько набросков портрета соперника из статистики и стилистических особенностей команды. 📊 «Ростов» сильно недобирает по ожидаемым очкам и голам Клуб Валерия Карпина провалил первую половину чемпионата и сейчас идет на 11-м месте. С 19 августа по 21 октября «Ростов» не одержал ни одной победы (4 поражения, 3 ничьи), но в контексте эта серия выглядит не настолько удручающей. В матче с ЦСКА (3:3) ростовчане вели 3:1 во втором тайме, а в игре с «Балтикой» (2:2) и вовсе упустили победу, пропустив два мяча за последние пять минут. Хорошо команда Карпина противостояла и лидеру чемпионата «Краснодару» (2:3) — вели 2:0 к перерыву, а затем автогол Комличенко и победный гол Кордобы с офсайдом в ходе атаки прибили «Ростов». Недобор очков подтверждает не только неудачный ход матчей, но и продвинутые метрики. По xPTS (ожидаемым набранным очкам) «Ростов» идет пятым, а по отрицательной разнице ожидаемых и реальных очков занимает четвертое место (+4,29). Больше команды Карпина недобирают только «Сочи» (+10,8), «Урал» (+5,84) и «Ахмат» (+4,8). У всех этих команд есть как минимум одна из следующих проблем: слабая реализация моментов или плохая защита/вратарь, допускающие множество моментов у своих ворот. У «Ростова» очевидна вторая проблема. По голым цифрам у Карпина худшая оборона лиги — после 14 туров ростовчане пропустили больше всех мячей в РПЛ (25). Больше половины из них (14) пришлись на период с 3 по 8 туры, когда из-за травмы отсутствовал Максим Осипенко. Карпин назвал защиту без 29-летнего лидера «катастрофой». По цифрам «Ростов» близок к такой оценке: команда допустила 69 ударов в створ за 14 игр — худший результат после «Динамо» (81) и «Оренурга» (75). Не помогает и Песьяков — среди вратарей с 9 матчами в РПЛ в этом сезоне у Сергея худший процент сэйвов (65,2%) после Михаила Кержакова (65,0%). Этот показатель не лучший для оценки вратаря, но в случае Песьякова он более-менее репрезентативен, так как по ожидаемым голам «Ростов» должен был пропустить на 7,52 мяча меньше. Это с отрывом максимальная разность в лиге наравне с «Сочи». 🔴 Высокий прессинг продолжается В прошлом «Ростов» Карпина стилистически сравнивали с «Ливерпулем», в том числе из-за высокого прессинга. Предыдущий сезон ростовчане завершили с PPDA (показатель интенсивности прессинга) в 9,66. Это означает, что «Ростов» делал одно оборонительное действие (отбор, перехват, фол) на почти 10 передач соперника. В этом сезоне игроки Карпина сохранили интенсивность (9,32) и входят в тройку по PPDA. Лидер как предыдущего, так и текущего сезона — «Спартак» (8,51). ⚽️ Приверженность коротким розыгрышам Особенность этого сезона — заточенность на короткий розыгрыш мяча от вратаря. А за структуру при билд-апе «Ростов» уже сравнивают с всеконтролирующим «Брайтоном»: команда Карпина выманивает соперника в прессинг, а затем короткими передачами пытается создать атаку на пространстве. Затея сверхсложная и рискованная, но этот метод не только эффектен, но и эффективен при правильном исполнении. Пример можно посмотреть здесь (https://t.me/shhhnyakin/3222). Сплошняк Telegram

Лена Мисько Книга "Спартак". Хроники возрождения" *** Каждый раз, когда «Спартак» играет с ростовчанами, вспоминаю историю, как Хидю удалили в матче с «Локомотивом» в 1978 году и про «ростовский диалект». «…Я был несколько заведенный, и на последних минутах матча обматерил судью за какое-то решение. Причем ничего страшного не сказал – просто слово из пяти букв! И получил красную карточку…» , - вспоминал Хидиятуллин. Заведен он, впрочем, как выяснилось, был вовсе неспроста: «Началось все со спора с Газзаевым. Незадолго до матча сидели в ресторане «Белград» и поспорили, что не дам ему забить… На ужин в ресторане. В день игры подхожу к Бескову: «В «Локомотиве» самый опасный игрок - Газзаев. Может, персонально с ним сыграть?». Константин Иваныч оживился: «А что, это идея». И весь матч я от Газзаева ни на шаг не отходил. А минуте на 80-й арбитр не свистнул фол, я высказал ему все, что думаю по этому поводу - и получил красную карточку…Через много лет при встрече напомнил ему о споре, Валера и бровью не повел: «Брехня. Не было такого». Так вот. «Удаленный с поля за грубую брань спартаковец В. Хидиятуллин пришел на заседание СТК в сопровождении одноклубников, пытавшихся доказать, что судья матча О. Чиненов ослышался – Хидиятуллин не ругался, а произнес слово из диалекта Ростовской области, созвучное бранному. Неужели не ясно, что такая смехотворная аргументация, рассчитанная на простачков, вредит наведению в футболе порядка?..» , - возмущался впоследствии заместитель председателя спортивной-технической комиссии Федерации футбола СССР, разбиравшей это дело, Николай Мечников. Затеял все, как оказалось, Старостин: «Потрясающий спектакль Николай Петрович разыграл на СТК, по-нынешнему – КДК, когда там рассматривали мое дело. <…> Явились туда и Старостин, и Миша Булгаков – как свидетель. Дед начал с таких слов: «Понимаете, Вагиз – ростовский парень, у них там говор другой. Он сказал: «Глянь!», а судье послышалось неприличное слово». Потом Булгаков стал клясться чуть ли не всему своими родственниками, что так и было. Но таким «аргументам» там только улыбнулись. Когда Старостин это понял, он сказал Мишке: «Пошли. Нас здесь не поняли». Мне впаяли 10 игр дисквалификации, но в интересах сборной разрешили играть после пяти пропущенных матчей…».