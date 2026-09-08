Официально: Исак Хаджар пропустит Гран При Испании в Мадриде

Getty Images / Red Bull Content PoolГонщик команды Red Bull Racing Исак Хаджар пропустит первый в истории этап Формулы 1 на новой трассе в Мадриде, поскольку француз далёк от возвращения за руль болида после полученной травмы запястья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Гонщик NASCAR, сч...
- НН Дакар проигнориро...
- «Больше жести». А...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым