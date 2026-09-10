В Воронеже стелят соломку Василенко: названы три перспективных претендента на роль рулевого «Факела»

«Факел» может сменить главного тренера. Сейчас в клубе продолжают доверять нынешнему главному тренеру Олегу Василенко (на снимке) , но результаты команды на старте сезона не оправдали ожиданий руководства, сообщает инсайдер Иван Карпов в соцсети.