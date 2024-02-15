Что не так с планом Сырского на 2024 год

У Украины есть потенциал для производства дронов различного типа, стрелкового оружия, ремонта старой техники, но без помощи Запада ВСУ останутся без ракетных комплексов, зенитных установок, а также тяжелой техники.
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