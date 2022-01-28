Погранслужба Киргизии: на границе с Таджикистаном все спокойно

Обстановку на границе с Таджикистаном можно назвать спокойной. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана, 28 января передает Sputnic Кыргызстан.
Обстановку на границе с Таджикистаном можно назвать спокойной. Об этом сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана, 28 января передает Sputnic Кыргызстан.
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