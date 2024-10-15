Криптодетектив ZachXBT: "Преступники все чаще грабят владельцев криптовалют вживую"

Независимый блокчейн-эксперт и крипто-детектив ZachXBT предупредил своих подписчиков в социальной сети Х (ранее Твиттер) об увеличении числа ограблений владельцев криптовалют, которые происходят не онлайн, а в реальной жизни.
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