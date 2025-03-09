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В Нижегородской области двое рыбаков провалились под лед

В Нижегородской области двое рыбаков провалились под лед

В Нижегородской области двое рыбаков провалились под лед на Волге. Информация об этом происшествии опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Нижегородской области в официальном Telegram-канале ведомства.

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