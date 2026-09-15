Рамный «японец» с турбомотором и ценой Нивы появился на российском рынке

Знакомый многим россиянам компактный внедорожник на своей родине, в Японии, бывает еще меньше. Речь о версии «кей-кар»: длина кузова у нее всего 3,4 метра, а заказать такую машину с доставкой до Владивостока можно от 1,66 млн рублей.