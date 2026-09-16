16 сентября исполнилось 90 лет со дня рождения актера Михаила Кокшенова

Актер Михаил Кокшенов в фильме "Не может быть!" (1975) © Мосфильм 16 сентября 2026 года исполняется 90 лет со дня рождения Михаила Кокшенова — народного артиста России, которого зрители помнят по «Спортлото-82», «Самой обаятельной и привлекательной», «Белым росам» и десяткам других фильмов.
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