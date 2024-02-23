Финляндия: бумеранг санкционной истерии

Страна, похоже, движется к банкротству Алексей Чичкин Избрание нового президента Финляндии Александера Стубба, состоявшееся в середине февраля, вкупе с его обещаниями укрепить военные связи страны с США, ужесточить санкции и в целом политику в отношении России, сопровождается резким ухудшением экономической ситуации в Суоми.
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