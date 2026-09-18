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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осар Томпсон подпишет продление контракта с «Детройтом» (155 млн на 5 лет)

Защитник «Пистонс» договорился о новом соглашении. Как информирует инсайдер ESPN Шэмс Чарания, Осар Томпсон подпишет 5-летний контракт на 155 млн долларов.

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