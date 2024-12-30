Мухаметшин поздравил ВК «Динамо-Ак Барс» с победой в Кубке России

Председатель Государственного Совета Татарстана, президент Федерации волейбола РТ Фарид Мухаметшин направил в адрес руководства, тренерского состава и игроков женского волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» поздравительную телеграмму по случаю победы в Кубке России.
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