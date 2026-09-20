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Камила Валиева расплакалась после произвольной программы на контрольных прокатах

Камила Валиева расплакалась после произвольной программы на контрольных прокатах

Фигуристка Камила Валиева не сдержала слез после выступления в произвольной программе в рамках контрольных прокатов сборной России на сезон 2026/2027.

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