Лукашенко: Россия ударит так, что Украина исчезнет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что применение Киевом «грязной бомбы» против Москвы или любого другого города РФ вызовет ответный удар, в результате которого Украина перестанет существовать.
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