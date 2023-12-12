Они не могут прожить и дня без любимой игрушки

Ну а как же не поиграться))) Животинкам хорошо - а хозяевам вообще праздник! Спасибо, позитивненько!

Светлана Митленко

Это хорошо, когда животинки игривые. Моему вон уже 19 год пошел, но если помахать перед носом мышкой или бантиком то попытается пойсать. А ведь в чем душа только держится, а туда же.