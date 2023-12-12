Каждому нужен друг, который всегда будет рядом и согреет в трудную минуту — даже если этот друг плюшевый.
Они не могут прожить и дня без любимой игрушки
Комментарии
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ВераВерная
Ну а как же не поиграться))) Животинкам хорошо - а хозяевам вообще праздник! Спасибо, позитивненько!
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14 час.
Светлана Митленко
Это хорошо, когда животинки игривые. Моему вон уже 19 год пошел, но если помахать перед носом мышкой или бантиком то попытается пойсать. А ведь в чем душа только держится, а туда же.
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12 час.
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