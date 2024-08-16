Политолог Соколова: Сербия не вводит санкции против РФ, но стремится в ЕС

В последние несколько десятилетий Сербия нацелена на многовекторную политику, которая включает в себя намерение вступить в Евросоюз и наладить сотрудничество с США, но при этом сохранить стратегическое партнерство с Россией.
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