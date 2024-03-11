Русские уничтожили вражеские Patriot. С ними могли погибнуть и американские солдаты

В Госдуме предположили, что американские солдаты погибли при уничтожении ЗРК Patriot.Ранее выяснилось, что русские военные ликвидировали в районе донецкого Покровска две пусковых установки американских ЗРК Patriot.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии