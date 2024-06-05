Мигранты - проблема. Осознание к властям пришло: Подтверждение с "разных этажей" прозвучало в прямом эфире

Александр Веревкин Поздно же до власти что-то доходит! Спрашивается, - на кой ляд набирать во власть самых тупых, необразованных и безголовых!?

Александр Веревкин Да потому-что в таджикистане средневековье! Сидит жирный ублюдок рахмон на своём половике и в тюбетейке, жрёт плов и ему похрен на его народ, И чем тупее и невежественнее его народ, тем ему спокойнее.