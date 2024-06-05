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Мигранты - проблема. Осознание к властям пришло: Подтверждение с "разных этажей" прозвучало в прямом эфире

Мигранты - проблема. Осознание к властям пришло: Подтверждение с "разных этажей" прозвучало в прямом эфире

Мигранты - проблема. Осознание к властям наконец-то пришло. Подтверждение с "разных этажей" прозвучало в прямом эфире.

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Комментарии
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Александр Веревкин
Поздно же до власти что-то доходит! Спрашивается, - на кой ляд набирать во власть самых тупых, необразованных и безголовых!?
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1 час.
Александр Веревкин
Да потому-что в таджикистане средневековье! Сидит жирный ублюдок рахмон на своём половике и в тюбетейке, жрёт плов и ему похрен на его народ, И чем тупее и невежественнее его народ, тем ему спокойнее.
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1 час.
o
ondreacrimson
Народ в сети набирает обороты тема по заработку с помощью нейросетей, ниш много, можно сделать все на автомате, куча разных возможностей, более подробное вы узнаете на бесплатном курсе, количество мест ограниченно, регистрация здесь----- https://do.my/kurs
Нейросети - TutorPlace
do
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28 мин.

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