Под завалами ещё остаются люди. Последствия массированной атаки Киева на Москву и Подмосковье

В ночь на 6 октября Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ. Сотни дронов устремились к столичному региону.
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