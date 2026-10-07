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В России предложили ввести единую дисконтную карту для пенсионеров

В России предложили ввести единую дисконтную карту для пенсионеров

Главное преимущество карты — простота: она не привязана к банкам, не требует открытия счетов и выдается бесплатно В России предложили внедрить общую систему скидок на продукты, лекарства и бытовые услуги для пожилых людей.

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