В России предложили ввести единую дисконтную карту для пенсионеров

Главное преимущество карты — простота: она не привязана к банкам, не требует открытия счетов и выдается бесплатно В России предложили внедрить общую систему скидок на продукты, лекарства и бытовые услуги для пожилых людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Как Николай II и ...
- Россиянам рекомен...
- Г "Пришлось выброси...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым