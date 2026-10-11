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Кулеба предрёк Украине коллапс систем жизнеобеспечения

Кулеба предрёк Украине коллапс систем жизнеобеспечения

Одним из негативных сценариев развития ситуации на Украине может стать коллапс систем жизнеобеспечения крупных городов.

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