Басков раскритиковал наряды и вокал Бузовой на «Премии МУЗ-ТВ»

скандал после мероприятия перешел в соцсети.«Премия МУЗ-ТВ» в Москве запомнилась не только яркими выступлениями, но и неожиданным скандалом между Николаем Басковым и Ольгой Бузовой.
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