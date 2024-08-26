В летнем кинотеатре Новой Голландии покажут ретроспективу режиссера Михаила Калатозова: фильмы с Шоном Коннери,

Его картины входят в коллекцию синефильской классики компании Criterion, в них единожды даже был замечен сэр Шон Коннери, а в середине 1990-х они получают культовый статус и за рубежом — Фрэнсис Форд Коппола и Мартин Скорсезе способствовали распространению.